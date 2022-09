CDHU emite ordem de início de serviços para 143 moradias em Valentim Gentil

O sonho da casa própria está mais perto de se tornar realidade para mais de uma centena de famílias valentim-gentileses. Foi dada ordem de início de serviços para a construção das 143 moradias que fazem parte do Conjunto Habitacional “Valentim Gentil-J”, que será edificado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU.

A ordem foi assinada na tarde desta sexta-feira, 16/09, pelo diretor presidente da CDHU, Silvio Vasconcellos, e pelo prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura, durante cerimônia de entrega de unidades habitacionais em Nova Luzitânia.

Também participaram do evento o gerente regional da CDHU de São José do Rio Preto, Osvaldo Carvalho, o presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, Fabiano Pinheiro, além de prefeitos, vereadores e autoridades de diversas cidades.

Com relação ao Conjunto Habitacional “Valentim Gentil-J”, a expectativa é de que a empresa vencedora do processo licitatório, conduzido pelo Governo do Estado de São Paulo, inicie a construção das moradias já nas próximas semanas. Vale ressaltar que as obras de infraestrutura do empreendimento, tais como guias, sarjetas e pavimentação asfáltica, encontram-se em ritmo acelerado.

Além disso, o processo de inscrição para as 143 unidades habitacionais já foi concluído, restando agora a análise das informações para habilitação dos candidatos que irão participar do sorteio público dos imóveis.

“A gente entra na vida pública para servir e ajudar as pessoas que mais necessitam. O povo depositou a sua confiança em nós e hoje eu me sinto mais realizado do que nunca, porque através do nosso trabalho – prefeito, vice e vereadores, o sonho de muitas pessoas será realizado”, comemorou o prefeito Adilson Segura.

“E foi através das mãos de grandes homens que esse sonho está se realizando. Nosso muito obrigado ao governador do Estado de São Paulo, à presidência da Assembleia Legislativa, ao secretário estadual da Habitação, Flávio Amary, e a todos da CDHU, em nome do seu presidente Silvio Vasconcellos e do seu diretor técnico Aguinaldo Quintana”, conclui.