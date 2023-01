Cavalo morre após ser atropelado por moto na Washington Luís

Um cavalo solto na rodovia Washington Luís morreu depois de ser atropelado no começo da manhã deste sábado, (07/01/2023), em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações apuradas no local, o animal estava próximo ao bairro São Marcos, quando foi atropelado por um carro, que seguia sentido Cedral (SP). Uma moto, que seguia no mesmo sentido, também acabou se envolvendo no acidente.

O piloto, de 32 anos, que voltava do trabalho na cidade de Mirassol, precisou ser socorrido para o Hospital de Base de Rio Preto. Já o motorista do veículo não se feriu.

Equipes da concessionária que administra a via estiveram no local e a perícia foi acionada. A moto e o carro ficaram bastante destruídos, já o animal, infelizmente, morreu no local.

As causas do acidente deverão ser investigadas e o trânsito na rodovia fluiu normalmente.

Gazeta do Interior