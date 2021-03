Casal morre vítima da COVID-19 em Votuporanga

Dona Nair e Wladi são do bairro Pozzobon e faleceram num intervalo de 6 dias

A família Freitas, de Votuporanga, perdeu dois de seus integrantes para a COVID-19 num intervalo de seis dias. O homem, Wladimir Rodrigues de Freitas, 79 anos, faleceu hoje (30).

No último dia 24 a mulher dele, Dona Nair, também não resistiu. Ambos estavam internados e intubados. A dor com as perdas foi compartilhada pela filha em rede social.

“Mais um dia de tristeza hoje meu paizinho também nos deixou e foi morar com Deus quanta tristeza, não tenho nem palavras pra dizer o q estou sentindo , primeiro minha mãe, agora meu pai, quanta dor em tão pouco tempo, só Deus pra dar forças”, escreveu Fátima, ao anuniciar a despedida do pai, carinhosamente conhecido como Wladi.

