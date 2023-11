Casal morre em acidente entre carro e moto na vicinal de Ruilândia

Moto em que ambos estavam bateu de frente com um carro

Um casal morreu em um acidente na estrada municipal José de Souza, vicinal que liga Mirassol ao distrito de Ruilândia, nesta segunda-feira (13). A moto em que ambos estavam bateu de frente com um carro.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do carro informou que seguia sentido Ruilândia quando foi surpreendido pela moto realizando uma ultrapassagem, no sentido contrário. Os dois veículos bateram de frente.

José Roberto Nascimento Pereira Filho, de 26 anos, chegou a ser socorrido pelo Resgate e Danila Aparecida Galindo, de 32 anos, pelo Samu. Ambos foram levados até a UPA de Mirassol, mas não resistiram aos ferimentos.

Havia quatro pessoas no carro e duas não sofreram ferimentos. Já o condutor estava com um corte na boca e queixou de dor no joelho e a mulher estava com um corte na mão e dor no peito.

Os dois veículos envolvidos foram recolhidos ao pátio de Mirassol. O carro estava com o licenciamento atrasado e a moto não tinha condutor habilitado.

A perícia esteve no local e vai apurar as causas do acidente.