Maria dos Santos, 62 anos, e João Custódio Maciel, 67, receberam alta hospitalar e estão se recuperando em casa neste sábado (27). Moradores de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, o casal precisou ser internado após contrair a Covid-19. Ambos estavam hospitalizados em áreas diferentes do Hospital Regional Alto Vale, e conseguiram se encontrar após um bilhete escrito pela idosa e levado ao companheiro por uma enfermeira da unidade.