Fliv divulga programação com 90 atividades

Festival começa nesta quinta-feira e marca aniversário de 84 anos de Votuporanga

A programação completa da 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga – Fliv está disponível no site oficial do evento, que será on-line entre os dias 5 e 8 de agosto e transmitido na íntegra pelas redes sociais e pela plataforma do Governo do Estado de São Paulo #CulturaEmCasa, disponível nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android.

Com cerca de 90 atividades, o Fliv contará com encontros com nomes conhecidos, como a atriz global Fabiana Karla e o criador da Comic Con Ivan Costa, além de um show de encerramento com o cantor e compositor Toni Garrido. Acesse e confira tudo em www.flivotuporanga.com.br

Os artistas locais terão destaque na programação, com contações de histórias com a Cia Entre Aspas; oficina de dança urbana com Ticko B-boy; bate-papo com o artista Edgard Andreatta; bate-papo com escritores locais; e os shows com o Grupo Os Partideiros, Grupo Nossa Teoria, Grupo Jeito Nosso, Banda Musical Zequinha de Abreu, Banca Acústico 2Ms, Banda SP 520, Amadeu Álamo, Canevettes Rock’n Roll Band, LauraMoon e os Lunáticos e Sarah Celi.

Neste ano, o evento on-line terá a temática “Infinitudes e Saberes Ancestrais”, refletindo sobre o protagonismo de negros e indígenas na literatura, arte e cultura.

A curadora literária será a carioca Ludmilla Lis, mulher negra, mestra em Relações Étnico-Raciais pelo CEFET-RJ, atriz, diretora teatral e performer. Dentre os nomes destacados como pensadores e escritores convidados estão: Lívia Natália; Julie Dorrico; Ellen Lima; Cidinha da Silva, Fabiana Cozza e Lirinha.

Flivinho

Neste ano, as crianças terão um espaço reservado para curtir a programação de contações de histórias, espetáculos e oficinas. Entre as atrações confirmadas para o chamado Flivinho estão espetáculos com o mágico Giovanni Brigth, com o mágico Volckane, com a Cia Polichinelo, A Peste Cia Urbana de Teatro e Cia Ouro Velho; contações de histórias com Kiara Terra, Gigio Mantovani e Cia Entre Aspas; e oficinas com Adriana Reis, Bruna Souza, Cristina Okoti, Eliane Pavani, Ligia Rodrigues e Rosicler Dourado; além do sarau infantil com Rodrigo Ciríaco e Coletivo Mesquiteiros.

O Flivinho fará parte da programação escolar de Votuporanga e região, por meio da parceria com a rede municipal e com os 65 municípios do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista e apoio da Secretaria Municipal de Educação.

Realização

A 11ª edição do Festival Literário de Votuporanga será realizada pela Prefeitura de Votuporanga juntamente com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Os apoiadores são: Organização Social Amigos da Arte, Poiesis Instituto de Apoio à Cultura e a Literatura, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu da Imagem Som e Museu Casa das Rosas. Patrocinadores: Facchini, Starb, Unifev, Cantoia e Figueiredo, Astra Turismo e Flash Net Brasil. Promoção: TV TEM.