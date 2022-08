Casal é preso com mais de meio quilo de cocaína

Um rapaz e uma mulher foram presos no início da tarde desta quinta-feira, dia 11, após serem acusados de tráfico de drogas em uma operação realizada pela Força Tática de Fernandópolis. O fato foi registrado nas proximidades dos bairros Jardim Botelho, Araguaia e Alto das Paineiras.

Os policiais receberem diversas denúncias de tráfico de entorpecentes pelo local e durante patrulhamento na área, se depararam com o indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a viatura, empregou fuga, mas acabou contido.

Com ele estava havia uma porção de cocaína, celular e R$ 80 reais. No local onde mora, foram encontrado mais 27 porções da droga, contendo 1 grama, outras nove porções pesando 5 gramas e 7 porções com 50 gramas, além de uma barra, também de cocaína.

Juntamente com a droga, foram apreendidos uma balança de precisão e um celular que pertence a amásia que também foi presa. O total de cocaína apreendida chegou a 693 gramas.

O casal foi conduzido a Delegacia de Policia, onde permaneceu preso e a disposição da Justiça.