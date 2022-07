Casal é internado em estado grave após discussão

Uma discussão entre um casal terminou com homem e mulher internados em estado grave, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, na madrugada deste domingo (24), a mulher de 35 anos foi até a casa do companheiro, na Vila Santa Cândida, dirigindo uma caminhonete Fiat Toro. No local, os dois iniciaram uma discussão. O homem, de 40 anos, caminhou até a janela para conversar com a companheira. No entanto, a mulher esterçou o volante para manobrar e sair. Ainda de acordo com o registro policial, o homem caiu e foi atropelado.

Para socorrer o namorado, a mulher desceu do veículo e tropeçou acidentalmente, caindo no chão e batendo a cabeça, ficando inconsciente.

A caminhonete, que estava desengatada e sem motorista, desceu e bateu no portão de um prédio vizinho.

Os dois foram socorridos por uma ambulância do SAMU e estão intubados no Hospital de Base.

O caso vai ter investigado.

SBT Interior