Casal de idosos é ameaçado por ladrões armados com facas em Jales

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um senhor de 84 anos e sua esposa de 81, foram surpreendidos por dois homens durante a tentativa de um roubo em plena luz do dia, na tarde da última terça-feira, 23 de fevereiro, na rua Cinturão Verde em Jales/SP.

De acordo com o boletim, por volta das 13h20 o morador foi até a geladeira da sua cozinha para servir água a alguns pedreiros que estavam trabalhando em uma obra na vizinhança. No momento em que ele iria sentido aos pedreiros, percebeu que um indivíduo entrou em sua casa pelos fundos com uma faca na mão e abordou a sua esposa.

A faca foi levada até o pescoço da senhora de 81 anos. O invasor estava nervoso e pedia a todo instante por dinheiro. Neste momento outro indivíduo invadiu a residência do casal e abordou o idoso, levando-o para dentro da casa, também pedindo por dinheiro.

O casal, em desespero, alegava o tempo todo que não tinha dinheiro. Depois de alguns minutos ambos foram liberados pelos ladrões, que fugiram do local. Os idosos então pediram socorro aos vizinhos e procuraram a delegacia para o registro da ocorrência.

Segundo informações, os suspeitos aparentam ter entre 18 e 20 anos. A polícia foi rápida e em patrulhamento abordou um individuo que foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária, porem não foi reconhecido pelas vítimas.

A Polícia Civil vai investigar o caso.