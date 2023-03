Motorista capota veículo na BR-153, em Rio Preto

O plantão policial de Rio Preto registrou o capotamento de um veículo no Km 64 da BR-153, em São José do Rio Preto. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária (PRF), o acidente aconteceu nesta quinta-feira (9), já no perímetro urbano do município, por volta de 20h.

O resultado da ocorrência foi uma vítima leve, justamente o condutor do veículo, um homem de 39 anos (não identificado até o fechamento desta nota. Ainda de acordo com informações da PRF, a vítima estava sozinho no automóvel.

As causas do acidente ainda serão apuradas. (Com informações da PRF)