Limpe o veículo

Vale fazer uma boa limpeza, tanto externa, como interna. Para o interior, um aspirador de pó pode ajudar com tecidos e carpetes. No painel, a higienização pode ser feita com o álcool isopropílico, o mesmo usado para limpar eletrônicos. Se o material não estiver disponível, faça a limpeza com um pouco de detergente neutro.

Um cuidado adicional é cobrir o veículo com uma capa, para protegê-lo do acúmulo de poeira, e, se ficar em ambientes externos, também do sol e da chuva. Isso deve ser feito com o carro seco, para evitar a formação de manchas na carroceria.

E a capa deve ser de material macio, caso contrário, ela pode provocar riscos na lataria.

Rodas pro ar

Se o carro for ficar parado por meses, é interessante deixá-lo sobre cavaletes. Isso evita que os pneus fiquem deformados, com o contato prolongado com o chão.

Como nem sempre isso é possível, prepare-se para encontrar pneus murchos após a “quarentena” do veículo. Caso haja algum equipamento para fazer a calibragem em casa, mantenha os pneus sempre cheios, de acordo com as especificações do fabricante.

Depois do segundo mês parado, o carro pode ficar com os pneus murchos e “quadrados”, causando um desconforto na rodagem. Desta forma, assim que o veículo voltar a rodar, será preciso fazer uma avaliação com um profissional.

Freio de mão solto

Para que os componentes dos freios não grudem, uma recomendação é deixar o freio de mão solto. Nesse caso, obviamente, é preciso apoiar o carro com travas de madeira.