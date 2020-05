Carreata pede abertura de academias em Rio Preto

Empresários e funcionários fizeram uma carreta neste sábado (16) para pedir a reabertura de academias em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 100 veículos estiveram na manifestação, que começou na Avenida José Munia. Os manifestantes fizeram um ‘buzinaço’ em frente ao prédio da Prefeitura de Rio Preto.

Os donos das academias querem que a prefeitura permita a abertura dos estabelecimentos, com base no decreto federal que incluiu academias como serviços essenciais, mas o município pretende seguir o decreto estadual que não permite o funcionamento desses espaços.

Por força de uma liminar expedida pelo juiz Eduardo Garcia Albuquerque os manifestantes foram impedidos de se reunirem no estacionamento do Centro Regional de Eventos, antes do início da carreata para evitar aglomeração de pessoas no local.

FONTE: Informações | g1.globo.com