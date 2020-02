CARNAVAL É MELHOR COM AMIGOS! ASSARY CLUBE DE CAMPO

Está chegando no ASSARY CLUBE DE CAMPO mais uma edição do nosso carnaval. Muita alegria e diversão estão garantidas! O Som e animação ficam por conta da BANDA FAMA e do DJ CRAUW, prometendo não deixar ninguém ficar parado. Serão 5 NOITES sempre as 20:30h e 2 MATINÊS (Domingo e Terça) iniciando as 15:00h com muitas fantasias, brincadeiras, músicas boas e todas as noites com premiações de troféus.

E o melhor de tudo, você pode levar todos seus amigos para curtir essa super folia com você! O associado poderá trazer ao clube quantos convidados quiser, sob o custo de R$ 20,00 (por convidado e por data) ou, através de permanente pelo custo de R$ 80,00 para entrada em todos os dias, mas lembrando, o associado fica responsável pelas ações dos convidados dentro do clube.

O convite devera ser feito na secretaria do clube antecipadamente. Lembrando que os convites somente poderão ser realizados durante o dia. Mas não se esqueça que durante as noites de carnaval não haverá expediente para realizar o convite, então não deixe para a última hora, faça hoje mesmo SEUS CONVITES!