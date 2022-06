Carlão Pignatari recebe título de cidadão santa-clarense

Homenagem ao presidente da Alesp foi realizada na manhã do último domingo, durante sessão solene na Câmara Municipal

O presidente da Assembleia do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, recebeu o título de cidadão santa-clarense, na manhã do último domingo (dia 26), durante sessão solene realizada na Câmara Municipal. Além dele, o deputado federal Fausto Pinato foi homenageado.

A honraria, concedida por todos os vereadores, foi entregue pelo presidente da Câmara, Donizete do Socorro Alves (Mercedinho), e pelo prefeito de Santa Clara d’Oeste, José Basílio de Faria. O evento também contou com a presença do vice-prefeito Claudio Dal Rei, e vários prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região.

“É sempre uma alegria receber uma homenagem como essa. A minha responsabilidade fica ainda maior. Hoje, Santa Clara d’Oeste me acolhe como filho e, o que eu posso garantir a cada cidadão desta terra, é que eu honrarei esse presente com muito carinho. Tenham a certeza de que sempre poderão contar comigo”, disse Carlão.

O presidente da Câmara destacou que a indicação para o título foi unânime na casa, porque todos os vereadores reconhecem o quanto Carlão ajuda o município. “Temos que valorizar os amigos da nossa cidade. Carlão sempre trabalhou por nós, muito antes de ser presidente da Alesp. E mais que isso, ele é um homem público que zela por todo o interior paulista”, citou Mercedinho.

O prefeito também fez questão de elencar todas as conquistas do deputado para o município. “Carlão nos ajudou a conseguir vários veículos para renovar a nossa frota, tanto que fiz questão de colocá-los aqui na frente, hoje, para que a população pudesse tomar conhecimento. São dois ônibus para a Educação, duas ambulâncias para a Saúde e um caminhão basculante. Com recursos do deputado, no valor de R$ 300 mil, ainda faremos as obras no nosso Distrito Industrial, isso sem falar de todo o apoio junto ao Estado, e ao novo governador Rodrigo Garcia, para que tivéssemos condições de recapear e pavimentar algumas vias, reformar nossa unidade de saúde e reformar a praça central. Essa grande dupla do interior está nos permitindo fazer uma gestão de qualidade para todos do cidadãos santa-clarenses. Por isso, somos muito gratos”, afirmou.

Após a solenidade, o presidente da Alesp visitou o parque aquático de Santa Clara d’Oeste que, com seu apoio, também se tornou MIT (Município de Interesse Turístico). A classificação garante recursos exclusivos do governo estadual para investimentos na área, uma forma de impulsionar o desenvolvimento da cidade e a qualidade de vida de seus moradores.