Honraria é destinada a personalidades civis e militares pelos relevantes serviços prestados à corporação e à sociedade paulista

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, recebeu na manhã desta quarta-feira (27), na Escola Superior de Bombeiros, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, o título de “Bombeiro Honorário”.

Criada em 1958, a honraria é concedida apenas a personalidades civis e militares, nacionais ou estrangeiras, pelos relevantes serviços prestados à corporação e à sociedade paulista.

“Hoje é um dia muito especial na minha vida. Primeiro, por estar aqui recebendo esse importante título, dessa nobre instituição de segurança pública do Estado de São Paulo, que é o Corpo de Bombeiros. Segundo, porque eu sou muito grato, como pessoa, cidadão e deputado, por tudo o que vocês, bombeiros do Estado, fazem em prol das pessoas, em prol de vidas. Vocês estão de parabéns”, disse Pignatari.

A Escola Superior de Bombeiros é a maior de toda a América Latina e possui, atualmente, 405 alunos em formação, entre soldados, cabos, sargentos e oficiais.

Após a solenidade de entrega do título, o presidente da Alesp também andou por toda a estrutura da unidade e afirmou que a corporação é realmente muito diferenciada por sua capacidade técnica, principalmente, em casos de grandes tragédias, motivo pelo qual São Paulo envia seus profissionais para ajudar outros Estados.

“Já tive a oportunidade de conhecer a escola em outra oportunidade e fiquei impressionado com a grandiosidade, a qualidade, a capacidade de formação dessa instituição. Como deputado, a gente defende essa corporação e os investimentos para todas as forças de segurança do Estado, como é o caso da criação desse espaço e de novos projetos que são desenvolvidos aqui”, explicou.

*Instituição*

A instituição foi criada, oficialmente, em 10 de março de 1880, após um incêndio que destruiu a biblioteca da faculdade e o arquivo do convento São Francisco, na região central da capital, em 15 de fevereiro de 1880.

Diante do episódio, foi criada uma Seção de Bombeiros, com 20 homens. Em 1890, a Seção foi elevada à categoria de Companhia de Bombeiros, com 64 homens, tendo sido transformado em Corpo de Bombeiros em 1891, com 240 homens.

Atualmente, o Corpo de Bombeiros paulista conta com mais de 8,4 mil profissionais e uma frota superior a 2,6 mil viaturas.

Entre as autoridades presentes na solenidade, estavam o subcomandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, coronel Valdir Pavão; o comandante da Escola Superior de Bombeiros, coronel Carlos Alberto de Camargo Junior; e o subcomandante interino da Escola Superior De Bombeiros, major Ivair Da Silva.