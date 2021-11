Carlão Pignatari participa da instalação de unidade judicial para defesa da mulher em São José do Rio Preto

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também acompanhou o lançamento do programa Retoma SP no município

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou, nesta sexta-feira (19/11), junto do vice-governador Rodrigo Garcia, de importantes anúncios para a região de São José do Rio Preto, como a instalação de uma unidade da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, e a liberação de recursos para o programa Retoma SP no município.

A Vara foi implantada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no prédio do Fórum Central da cidade e visa acelerar a tramitação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, além de trazer mais agilidade para os processos de punição para os acusados.

Carlão Pignatari celebrou a instalação da Vara em São José do Rio Preto, mas lamentou o número de casos de violência contra a mulher. “É um grande benefício para a cidade. Gostaria que não fosse necessária a criação de uma Vara dessa. Às vezes eu fico indignado de pensar que no século 21 ainda haja esse tipo de violência”, disse.

O presidente da Alesp também participou do mutirão do programa Retoma SP, que contou com estandes de diversas entidades parceiras que apresentaram seus produtos e serviços de apoio à inovação e o fomento à geração de empregos e economia local.

Durante o evento, também foram autorizados investimentos para o Polo de Empregabilidade Inclusivo e para a criação de nova unidades do Poupatempo, além do anúncio de convênios para os programas “Melhor Caminho” e “Segurança no Campo”, que pretendem melhorar a infraestrutura e a segurança dos municípios da região.

Carlão destacou a importância do lançamento do programa para a retomada econômica da região. “O Retoma SP é voltado para o investimento, capacitação e geração de novos empregos. Rio Preto foi a cidade que bateu recorde, não só em número de empréstimos no Banco do Povo, mas também de novos empregos. Foram mais de 1.700 empregos criados pela Secretaria de Relação do Trabalho do governo de São Paulo”, falou.

O deputado ainda acompanhou a entrega de vouchers do Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor e Crédito Banco do Povo, além de cartões do programa Vale Gás.

Revitalizações

Por fim, o presidente da Alesp também participou do descerramento das placas inaugurais de revitalização urbana no município de Santa Clara d’Oeste, e das praias do Sol e Municipal, localizadas nos municípios de Rubinéia e Riolândia, respectivamente. As obras foram financiadas por mais de R$ 1,3 milhão de reais investidos pelo governo do Estado e pela Secretaria de Turismo.