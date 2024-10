Carlão Pignatari e prefeito eleito de Araraquara se reúnem com presidente da FPF para discutir Copinha 2025

Cidade vai sediar jogos da competição a partir de 2 de janeiro.

O deputado Carlão Pignatari promoveu, nesta terça-feira (22), a primeira reunião entre o prefeito eleito de Araraquara, Dr. Lapena, e o presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos, para tratar da realização de jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior no município. A Copinha, como é mais conhecida, será realizada de 2 a 25 de janeiro de 2025 envolvendo 128 times de todo o Brasil.

“A Copa São Paulo de Futebol Júnior é a maior competição da categoria de base do mundo. Então, quando o presidente Reinaldo Carneiro Bastos me pediu para promover essa reunião com o Dr. Lapena, tratei de marcar o quanto antes para discutirmos todos os detalhes. Araraquara e toda a região central do Estado vai ganhar muito com os jogos da Copinha de 2025, a partir de 2 de janeiro”, disse Carlão Pignatari.

A vereadora eleita Geani Trevisóli também participou da reunião, realizada na sede da federação, em São Paulo. “Conversamos sobre a competição, a importância dos jogos para os comerciantes, para o setor de turismo e a economia em geral, além do fomento ao esporte, às categorias de bases dos nossos clubes e toda a política pública envolvida nisso. Faremos um grande espetáculo”, afirmou o deputado.

Araraquara, inclusive, tem um dos melhores estádios do interior paulista. A Arena da Fonte Luminosa ou Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho é onde a AFE (Associação Ferroviária de Esportes) manda seus jogos. A capacidade é de mais de 21 mil torcedores. “A Ferroviária é um time tradicional do Estado de São Paulo e merece todo o nosso respeito e prestígio. Aproveito a oportunidade, inclusive, para parabenizar a subida da Ferroviária para a Série B do Campeonato Brasileiro”, afirmou o deputado Carlão Pignatari.

Na segunda-feira (21), o parlamentar da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) também se reuniu com o presidente da FPF. Ele estava acompanhado dos deputados Delegado Olim e Vinicius Camarinha, que é prefeito eleito de Marília. “Foi uma reunião muito produtiva com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, em que pudemos falar sobre a importância do futebol para o desenvolvimento do nosso Estado de São Paulo”, disse Carlão Pignatari.