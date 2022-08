Carlão lança campanha à reeleição ao lado do governador Rodrigo

Mais de mil pessoas participaram do evento realizado neste sábado, em Votuporanga, no noroeste paulista

Mais de mil pessoas participaram, neste sábado (20), em Votuporanga, na região noroeste paulista, do lançamento da campanha à reeleição do deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari. O salão do Votuporanga Clube ficou lotado. O evento contou com as presenças do governador Rodrigo Garcia, candidato à reeleição; do candidato a vice-governador, Geninho Zuliani; e do candidato ao Senado pelo MDB, Edson Aparecido, além da população, prefeitos e prefeitas, vereadores, apoiadores e candidatos a deputado estadual e federal.

Carlão entrou pelo meio do público junto do governador, de Geninho, Edson Aparecido e outros políticos. O jingle da campanha animou os participantes. “A reeleição do Carlão como deputado vai tornar o interior paulista ainda mais forte, com desenvolvimento, geração de empregos e renda para as famílias, saúde, educação, infraestrutura, segurança e qualidade de vida a todos. A força do Carlão faz o interior mais forte. Precisamos dele na Assembleia Legislativa para continuar trabalhando por São Paulo”, disse o governador Rodrigo Garcia.

Geninho Zuliani afirmou que a campanha do presidente da Alesp já é vitoriosa. “O Carlão merece estar na Assembleia para mais um mandato. Seu trabalho tem feito a diferença para o interior paulista e para todo o Estado. Ele conduziu votações importantes que recuperaram a capacidade de investimento”, disse. Já o candidato do MDB ao Senado falou da honra de estar na coligação junto com Carlão, Rodrigo e Geninho. “Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Carlão será o deputado estadual mais bem votado na nossa coligação. Ele tem feito um excelente trabalho, legislando para todos com princípios e respeito, tornando São Paulo esse Estado gigantesco”, disse.

Carlão Pignatari agradeceu o apoio de todos e disse dos desafios da campanha. “Temos 45 dias para mostrar todo o nosso trabalho de quatro anos, e precisamos do apoio de vocês para continuar fazendo de São Paulo o melhor Estado do Brasil. Estou orgulhoso das realizações e vocês podem ter certeza de que seguiremos firmes por mais conquistas para todos os paulistas”, disse o deputado. Antes de discursar, Carlão recebeu uma homenagem da esposa, Marli Pignatari, que falou da atuação do parlamentar como esposo, pai de família e avô. “Tenho certeza de que todos estão aqui para te apoiar e ver você seguindo com as realizações para o povo”, disse.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, falou em nome de todos os prefeitos e prefeitas presentes. “Todos aqui podem testemunhar. Todos os recursos do governo do Estado que estão chegando para nossas cidades e populações vieram pela competência do nosso governador e de sua equipe, e do Carlão Pignatari”, disse. “Quero dizer aqui que todos podem contar conosco. Carlão foi prefeito de Votuporanga por duas vezes e será deputado pelo quarto mandato seguido, porque a população saberá reconhecer todo o trabalho e esforço feito pelas nossas cidades”, afirmou Seba.