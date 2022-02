Carlão entrega viaturas para Bombeiros de Santa Fé e Jales

Veículos da marca Mercedes Sprinter serão usados no atendimento diário da população de mais de 20 municípios do noroeste paulista

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou, nesta sexta-feira (25), da entrega de duas novas viaturas de resgate ao Corpo de Bombeiros dos municípios de Jales e Santa Fé do Sul.

Os veículos da marca Mercedes Sprinter, no valor de R$ 317 mil cada, foram destinados à corporação pelo governo de São Paulo e serão usados no atendimento e socorro da população de 22 municípios da região noroeste paulista.

Cartão enfatizou os investimentos que o Estado tem feito em todos os 645 municípios paulistas e o quanto há um olhar especial da atual gestão para o interior. Ele relembrou as reformas que estão em andamento em grande parte das vicinais da região e ainda afirmou que tem trabalhado, em apoio aos prefeitos do noroeste paulista, para incluir nas ações ainda deste ano, o recapeamento dos 197 quilômetros de pista dupla da rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

“Esse é o papel do deputado estadual, fazer com que o governo entenda que em Três Fronteiras ou em Nova Canaã Paulista também tem pessoas que precisam do olhar atento do poder público. As demandas certamente serão diferentes de grandes cidades, como Guarulhos ou Santo André, mas, aqui, uma nova viatura de resgate faz muita diferença. Inclusive, fiz uma justificativa para que seja licitado, o quanto antes, o recapeamento da Euclides da Cunha, considerada a melhor e mais segura rodovia do Brasil. É um projeto de quase R$ 200 milhões, e esse é o momento de cuidar e manter, não podemos esperar esburacar para fazer, até porque, agora fica mais barato”, disse.

Em Santa Fé do Sul, o prefeito Evandro Mura agradeceu o deputado pelo constante apoio ao município e a destinação de vários recursos. Só nesta semana, Carlão anunciou uma emenda no valor de R$ 90 mil para castração de cães e gatos, e mais R$ 300 mil para compra de medicamentos hospitalares para a Santa Casa local. “Agrademos o presidente da Assembleia que, por meio dos nossos vereadores, tem feito muito pela nossa cidade. Estamos muito felizes com tamanha ajuda, porque quem mais ganha com tudo isso é a nossa população e o nosso município”, citou.

Carlão ainda comentou que se reuniu nesta semana com prefeitos do Consagra (Consórcio Público Intermunicipal da Região dos Grandes Lagos) e que, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, está buscando apoio para a destinação de um novo aparelho de raio X para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.

Jales

Na cidade de Jales, além da entrega oficial da viatura ao Corpo de Bombeiros local, o presidente da Alesp participou da formalização do pedido do município junto à Polícia Militar Ambiental, para institucionalização da atividade delegada rural, a exemplo de como já acontece com a Polícia Militar e bombeiros.

De acordo com o prefeito Luis Henrique dos Santos Moreira, se Jales conseguiu implementar a atividade delegada na cidade, incluir o Corpo de Bombeiros nesse programa e, agora, provavelmente, também a Polícia Ambiental, a fim de promover mais segurança às famílias que vivem no campo, é porque houve grande contribuição do deputado Carlão em todas essas conquistas.

“Ele não só ajudou a ampliar esses convênios em Jales e em toda a região, como trabalhou em prol de uma maior valorização do policial. Carlão é uma grande locomotiva do Estado e atende todas as nossas cidades, independente de sigla partidária. Sou muito grato ao que tem feito por Jales e toda nossa região”.

Mais uma vez, o parlamentar agradeceu pelas parcerias que o ajudam a melhorar a qualidade de vida da população do interior. “Sou funcionário público e tenho plena consciência disso. Trabalhamos pelas pessoas. Oportunizar mais segurança na cidade ou ao produtor rural, ampliar recursos de atendimento e salvamento, pensar no aparelhamento público, mas também nos funcionários, faz parte da minha missão. Tanto que, em breve, passará pela Assembleia o projeto para o aumento do salário de vários profissionais do Estado”, citou o presidente da Alesp.

Participaram das solenidades o comandante interino do 13º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Major Edimilson Santana Branco; o comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar de Fernandópolis, tenente coronel Edson Fávero; e o coordenador operacional da Polícia Ambiental, capitão Cassius José de Oliveira, entre diversas outras autoridades militares e civis, como prefeitos, vice-prefeitos e vereadores das cidades atendidas pelas duas bases do Corpo de Bombeiros contempladas com as viaturas.

Antes de retornar a Votuporanga, sua cidade natal, o deputado ainda passou pelo município de Fernandópolis, onde fez uma visita de cortesia à Santa Casa da cidade, na presença do prefeito André Pessuto e outras autoridades locais. No início deste ano, Carlão destinou R$ 300 mil para custeio do hospital.