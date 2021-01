Cardiologista da região morre por complicações da covid-19

O cardiologista Oswaldo Tadeu Greco, de 71 anos, morreu nesta quinta-feira (14), por complicações da covid-19.

Greco estava internado no hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto (SP), desde o dia 30 de dezembro do ano passado, em tratamento contra a doença. O corpo do médico foi enterrado às 17h30, no cemitério Jardim da Paz.

HISTÓRIA

Greco era formado pela Faculdade de Medicina de Rio Preto desde 1973. Ele se especializou em cardiologia e fez parte da equipe médica do IMC (Instituto Moléstias Cardiovasculares). O cardiologista também foi diretor presidente na Faperp (Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão) da cidade.

SBT Interior