Cantora gospel Sara Mariano é encontrada morta após ser dada como desaparecida em Salvador

Vítima desapareceu após sair para participar de encontros da igreja na Região Metropolitana de Salvador

A cantora gospel e pastora Sara Mariano, que desapareceu após sair para participar de encontros da igreja na Região Metropolitana de Salvador, foi encontrada morta nesta sexta-feira (27). A informação foi confirmada pela irmã da vítima, Soraya Correia, por meio das redes sociais. Ela não deu detalhes da causa da morte, mas publicou as mensagens “Luto pela minha irmã” e “por que, meu Deus, tão linda, amava tanto a filha”.

O caso é apurado pela Polícia Civil. Em nota enviada ao Diário do Nordeste, o órgão informou que foi acionado na tarde desta sexta para a “localização de um corpo do sexo feminino em uma estrada, em Dias D’Ávila” e que “o Departamento de Polícia Técnica confirmará a identidade do cadáver, que foi reconhecido pelo marido de Sara de Freitas Sousa Mariano, de 35 anos, como sendo dela”. A autoria e a motivação estão sendo investigadas.

VEJA PUBLICAÇÃO

Segundo informações do portal g1, além de uma sandália, teria sido encontrada uma aliança às margens da BA-093, que seria de Sara. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para perícia e remoção do corpo, bem como identificação da vítima.

ENTENDA O CASO

O desaparecimento de Sara Mariano foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (26), no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ela deixou a residência onde mora, no bairro de Valéria, na capital baiana, e entrou em um carro. Segundo o marido da vítima, ela teria saído para se apresentar nos eventos da igreja.

Em entrevista à TV Bahia, Soraya Correia disse não acreditar na versão dada pelo cunhado, pois suas informações “não batem”.

“Ela sempre teve agenda cheia pra sair de Salvador e louvar. O esposo dela não me contou nada, disse que não sabe qual é a igreja, não tem o endereço, só a cidade”, informou.

Segundo Soraya, a pastora teria dito para a mãe, Dolores Freitas, que tomaria uma decisão importante no dia que desapareceu, no entanto, não chegou a falar o que faria.

“A gente sempre tinha contato, ela era bem vaidosa. Além da distância, a gente tinha uma comunicação pelo WhatsApp. E ela falava sobre o que vinha acontecendo, mas têm muitas coisas que estão erradas, que não batem”, disse a irmã da cantora gospel.

A mãe da pastora disse que Sara Mariano havia relatado algumas brigas que teve com o marido antes de desaparecer.

“O que eu sabia do relacionamento da Sara com o Ederlan é que não estava bom. Ela chegou a falar para mim que não estava mais aguentando e até disse: ‘Mãe, vou tomar uma decisão, que não queria tomar porque falei perante a Deus, até que a morte nos separe, mas ele está muito impossível'”, disse Dolores Freitas.