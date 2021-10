Sertanejo pede indenização de R$ 30 mil por danos morais, além de retratação pública e remoção dos vídeos em que a protetora de animais faz acusações

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, entrou com ação contra a protetora de animais Luisa Mell, que o acusou de maus-tratos contra animais durante uma romaria de Camanducaia (MG) até Aparecida (SP), trajeto que o sertanejo percorreu montado em um burro. A ação, protocolada na última quinta-feira, 21, está nas mãos do juiz Gustavo Henrique Bretas Marzagão, da 35ª Vara Cível em São Paulo.