Rapaz é executado a tiros no bairro Pró Povo em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros em Votuporanga nesta madrugada (25). O crime foi no bairro Pro-Povo.

Segundo o registro, por volta das 3 horas a vítima chegava em casa dirigindo uma caminhonete, quando uma moto ocupada por duas pessoas se ‘aparelhou’ com o veículo e um dos ocupantes da moto efetuou disparos.

O jovem foi atingido, perdeu o controle e a caminhonete colidiu contra um poste da rede de energia elétrica. O rapaz não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado ao IML e será liberado para velório.

Ele já teve passagem policial por envolvimento com drogas e as causas oficiais do crime são apuradas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).