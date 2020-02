Cantor sertanejo é resgatado de carro em chamas após acidente em Santa Fé do Sul

O cantor sertanejo Henrique, da dupla Netto e Henrique, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente no bairro Santa Prata, em Santa Fé do Sul/SP, na madrugada deste sábado (8). A dupla é do interior paulista e teve a música lançada “Forçar a Barra” no dia 23 de janeiro, que tem mais de 2 milhões de visualizações no Youtube.