Cantor estava no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) desde a última quarta-feira (24) após apresentar oscilação no oxigênio.

Nas redes sociais, Paula agradeceu as orações dos fãs e o trabalho da equipe médica do hospital. “Obrigada a todas orações, carinhos e mensagens positivas. Obrigada a toda equipe de saúde que estão nessa batalha da e noite, em especial ao @hospitaldebaserp”, escreveu.

Cristiano testou positivo para a Covid-19 no dia 17 de março. Dias antes a mulher, a sogra e os filhos também foram diagnosticados com a doença. A sogra do cantor também ficou internada e recebeu alta nesta sexta-feira (26).

“O Cris está bem. Eu falo com a Paula diariamente. Ela está falando que ele já está apresentando sintomas de melhoras. Estamos rezando e na torcida. Infelizmente é uma doença que a gente não pode fazer nada. Ficamos de mãos atadas. Ele foi internado porque a saturação dele chegou a 83%. Ele ainda está no oxigênio. O pulmão dele está 30% comprometido. A saturação dele está entre 90 e 95%. O ideal acho que é 96%. Se Deus quiser, logo logo ele está em casa”, revelou.

Em junho do ano passado, Zé Neto também testou positivo para Covid-19. Ele decidiu fazer o teste de coronavírus no Hospital de Base de Rio Preto, após apresentar tosse, espirro e febre.

Durante o isolamento, Zé Neto publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo pelo apoio que recebeu e pediu para que as pessoas respeitassem as orientações de prevenção à doença.

“Eu fiquei muito mal e, segundo o médico, não sofri um terço do que uma pessoa com Covid, no pior estágio, sofre”, comentou Zé Neto no vídeo.