Cantor Leonardo vai encerrar a programação de Natal em Jales

Na quinta-feira, dia 14 de dezembro, entra na reta final a programação do Natal, Tempo de Esperança, que será encerrado, com chave de ouro, no dia 22, quando um grande show do cantor Leonardo será apresentado no palco da Praça Dr. Euphly Jalles.

Promovido pela Prefeitura de Jales, pelo terceiro ano consecutivo, cores, luzes e adereços natalinos invadiram ruas, avenidas e praças da cidade e uma vasta programação artística e cultural tem atraído a atenção de moradores e visitantes desde o dia 11 de novembro.

A grande abertura oficial aconteceu no dia 17 de novembro, com a chegada do principal personagem do Natal, o Papai Noel e grande show com a Banda Jafferson, e, desde então dezenas de atrações fazem a alegria da população, como os 28 espetáculos do 9º Festival Nacional de Teatro, que atraíram mais de 5 mil pessoas durante os dias de realização, apresentação do Circuito Sesc de Artes, shows sertanejos, de samba e pagode, de rock, apresentação de escolas de dança e de música, da Orquestra Sinfônica de Jales, do Projeto Guri, Projeto Natal nos Trilhos com o Trem Iluminado da Rumo, entre outras.

E não para por aí: a “Casa do Papai Noel” que abriu as portas no dia 17 de novembro ficará até o dia 22, das 19h às 22h, aberta com a presença do “bom velhinho” e os personagens da Turma Du Avesso recebendo as crianças. E a tão esperada chuva de neve encantando os visitantes na Praça Dr. Euphly Jalles.

E a partir do dia 14, até o dia 22, tem atrações todos os dias no palco. Na quinta-feira, 14, a Escola de Dança New Corpus apresenta o espetáculo “A Bela e a Fera”; na sexta, 15, a “Noite do Samba” terá shows dos grupos ArteSamba e Plenitude; no sábado, 16, mais uma Violada Sertaneja, dessa vez com o cantor Pablo Reis e as duplas Igor & Henrique e Bruno & Ed Carlos. Já no domingo, 17, acontece a apresentação da Escola de Música Santa Cecília.

Na segunda-feira, 18, se apresentam os alunos do Stúdio de Dança Juliane Magri; na terça, 19, a apresentação dos alunos da Edem Musical; na quarta, dia 20, o espetáculo A Magia de Natal, da Escola de Dança New Corpus; e no dia 21, quinta-feira, diretamente de Sertãozinho para Jales, A Magia de Natal promete encantar e emocionar com seus lindos personagens em um belíssimo teatro musical.

“Depois de tudo isso, de tantas atrações em nossa cidade, teremos o grande encerramento com o cantor Leonardo, no dia 22. Convidamos a todos os jalesenses e nossos visitantes para prestigiarem as atrações que vêm pela frente, totalmente gratuitas, na Praça Dr. Euphly Jalles. Aproveito para convidar as pessoas que ainda não viram, a fazerem um tour por nossa cidade para admirar a decoração natalina que está fazendo Jales se tornar referência em beleza, magia e encanto no final de ano com o projeto Natal, Tempo de Esperança”, ressaltou o prefeito Luis Henrique Moreira.