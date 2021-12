O Diário apurou que nas primeiras semanas de janeiro uma imobiliária de Rio Preto irá ofertar uma área milionára de 661 alqueires na zona rural de Rio Preto ao cantor, ou seja, uma fazenda do tamanho de 2,2 mil campos de futebol, aproximadamente. Outra área que deve ser ofertada tem 330 alqueires, o equivalente a 1,1 mil campos de futebol.

As fazendas estariam localizadas às margens do Rio Grande e do Rio Tietê. Iglesias, no entanto, tem preferência por uma fazenda mais perto de Rio Preto. Uma nova oferta poderá surgir também a 30 minutos do aeroporto.