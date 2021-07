Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, ele estava acompanhado da esposa e os dois foram levados ao hospital. A assessoria do cantor confirmou o acidente.

O acidente ocorreu por volta de 7h20, na altura do km 198. De acordo com a PRF, o sertanejo cochilou na direção, perdeu o controle do veículo e bateu contra uma mureta. O carro capotou e deslizou por cerca de 80 metros, até parar no acostamento da via.