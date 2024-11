PERDA: falece a senhora Maria Therezinha Buosi Gavério , aos 85 anos de idade

🖤 ​​Nota de Falecimento 🖤

É com pesar que comunicamos o falecimento da senhora Maria Therezinha Buosi Gavério , aos 85 anos de idade🌹 Antiga moradora do bairro Cecap II, em Votuporanga, Maria Therezinha deixa seu esposo, o senhor Pedro Gavério , e seus filhos amados: Selma, Kelly, Rosieli, Rosielma Valéria e Eugênio Kennedy (in memoriam). Sua partida deixa saudades também em seus netos e demais familiares. 💔

🌷 ⚱️ O sepultamento ocorreu neste domingo, às 17h, no Cemitério Parque Jardim das Flores .

Nossos sentimentos à família e aos amigos, que Maria Therezinha descanse em paz. 🕊