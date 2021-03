Cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, é internado no HB com COVID-19

O cantor sertanejo Cristiano, que faz dupla com Zé Neto, foi internado nesta quarta-feira, 24, no Hospital de Base, em Rio Preto, com Covid-19. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do HB. Segundo a assessoria de imprensa do artista, ele se encontra bem.

No dia 17 de março, o cantor revelou para os fãs que ele, a esposa, Paula Vaccari, os dois filhos, Pietra e Cristiano, e a sogra, Cidinha Silva, haviam testado positivo para doença. O sertanejo fez um desabafo em seu Instagram. “A Covid-19 chegou na minha família, infelizmente. A gente temia muito por esse momento”, disse ele. A sogra permanece internada no hospital.

A mulher dele, Paula, também foi internada no HB, mas já recebeu alta. No último sábado, 20, o cantor publicou um vídeo nas redes sociais no qual Paula reencontra a filha Pietra após ser internada para tratamento da Covid-19. “Foram dias de angústia, de incerteza, tentando amenizar a situação. Muitos me perguntando ‘cadê a Paula’ e hoje eu digo a Paula teve alta, ficou internada por vários dias, precisou de oxigênio, mas já esta de volta ao nosso lar, venceu a Covid-19, porque Jesus nos deu essa vitória.”

Fonte: Diário da Região