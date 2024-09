CANDIDATOS A PREFEITO E VICE DE SEBASTIANÓPOLIS BOBÔ E MORETI IRÃO CONCORRER ÀS ELEIÇÕES

Os candidatos à prefeito e vice do município de Sebastianópolis do Sul, Bobô e Moreti, irão concorrer à eleição municipal em outubro próximo.

O candidato a prefeito José Antonio Menoni Espindola, conhecido como Bobô, não foi alvo de impugnação e teve seu registro de candidatura deferido nessa terça-feira (03) pela Justiça Eleitoral.

O candidato ao cargo de vice-prefeito Lucas Ferreira Moreti, conhecido como Moreti, teve seu registro de candidatura deferido também nessa terça feira (03) por preencher todos os requisitos para o registro de candidatura.

Isso porque Moreti é vereador com mandato eletivo no município e teve o registro questionado porque supostamente não residiria em Sebastianópolis do Sul.

Contudo, a impugnação, que foi oferecida pelo candidato opositor, foi rejeitada pela Magistrada sob o fundamento de que, por exercer o cargo de Vereador no Município, seu forte vínculo político com o local e com a população que o elegeu, no último pleito, foi demonstrado; motivo pelo qual a candidatura ao cargo de vice-prefeito foi deferida.

A impugnação, que foi apresentada foi julgada indeferida e os candidatos Bobô e Moreti poderão disputar as eleições, diante da ausência de quaisquer irregularidades no pedido de registro de candidatura.