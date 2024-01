Campanha em prol de mulheres em tratamento contra o câncer de mama

Iniciativa da Casa da Amizade do Rotary de Votuporanga ganha adesão na sociedade

O Rotary Club de Votuporanga planeja realizar um almoço beneficente para arrecadar recursos para a campanha que vai distribuir sutiãs especiais para mulheres em tratamento contra o câncer de mama no Hospital de Amor de Barretos. A ideia surgiu após a apresentação da campanha pela presidente da Casa da Amizade, Karina do Carmo, durante reunião com os sócios rotarianos na noite desta terça-feira (23).

Além de apresentar a campanha, Karina explicou como surgiu a ideia de arrecadar recursos para a compra dos sutiãs e os benefícios e qualidade do produto. “Saímos da reunião com essa incrível iniciativa do Rotary Club de Votuporanga, de promover uma almoço beneficente para arrecadar recursos em prol das mulheres em tratamento contra o câncer de mama. Isso é maravilhoso e gratificante”, afirmou.

A presidente da Casa da Amizade disse que a realização do almoço beneficente será pauta da próxima reunião do Rotary Club de Votuporanga, presidido pelo advogado Leandro Vinícius. O evento poderá ser realizado no dia 3 de março, em comemoração ao Mês da Mulher. “Será uma importante contribuição para a campanha em prol das pacientes do Hospital de Amor de Barretos. Estamos muito felizes com essa iniciativa dos rotarianos”, disse Karina.

Doações

A campanha está sendo realizada pela Casa da Amizade em parceria com os empresários Márcia Souza e Ricardo Zacarelli, da Yohn (fabricante do sutiã), e o coordenador e voluntário do Hospital de Amor em Votuporanga, Antônio Carlos Curte. Doações de qualquer valor podem ser feitas no PIX [email protected]. A campanha está sendo divulgada em jornais, sites, redes sociais e WhatsApp. “A contribuição de todos é muito importante. É uma causa especial e necessária”, disse Leandro Vinícius.

“Essa campanha é de fundamental importância para as mulheres em tratamento do câncer de mama, porque melhora a qualidade de vida e traz mais conforto. Toda doação é bem-vinda. Vamos ajudar. Agradeço ao Hospital de Amor, ao Rotary Club e a Yohn por entrarem nessa campanha com a gente”, disse a presidente da Casa da Amizade de Votuporanga, Karina do Carmo.