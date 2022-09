Caminhoneiro é feito refém e tem cerveja roubada

Um caminhoneiro de 29 anos passou por momentos de tensão na madrugada desta sexta-feira (2) e acabou roubado por criminosos armados na cidade de Guaiçara, próxima à Lins, apesar da ocorrência ter sido registrada em Rio Preto.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima relata que saiu de Ponta Grossa (PR) ainda na quinta, por volta de 11h, com destino à Brasília (DF), levando como carga 26 paletes de cerveja. Ele chegou a um posto de combustível na BR 153 às 22h e parou para dormir.

Mas cerca de uma hora e meia depois alguém bateu na janela do veículo, um modelo Volvo NH12 branco, e quando abriu foi surpreendido por um homem armado com um revólver que acredita ser calibre 38. Obrigada, a vítima abriu a porta e o bandido mandou que ele se deitasse na cama interna do caminhão e o cobriu com um pano na cabeça.

Em seguida, um comparsa sentou no banco do passageiro e saíram com o caminhão tendo o motorista como refém. A todo momento eles o ameaçavam de morte e obrigavam que ele não olhasse. Após rodar por um tempo que não sabe determinar ao certo quanto, pararam na rodovia e o colocaram em um carro tipo Sedan escuro no qual um terceiro indivíduo estava ao volante.

As ameaças de morte continuaram durante o trajeto pelo veículo e o revólver se manteve apontado para o caminhoneiro. Ele foi deixado em lugar ermo e os criminosos arrancaram em alta velocidade. Durante uma caminhada chegou até Rio Preto e perguntou para pessoas onde encontraria uma delegacia para registar o roubo.

No depoimento ao delegado de plantão contou ainda que os acusados não falaram nenhum nome e, além do caminhão com a carga de cerveja, levaram R$ 1,3 mil em dinheiro, o celular dele, além da carteira com os documentos pessoais e os documentos do caminhão. O veículo não possui seguro e o caso será investigado.