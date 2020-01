Caminhão carregado com telhas cai em canteiro central de rodovia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um caminhão carregado com telhas caiu no canteiro central nesta terça-feira (7), no km 489, da Rodovia Marechal Rondon, em Penápolis (SP).

Segundo informações da polícia, a suspeita é de que o motorista teria perdido o controle do veículo.

A mercadoria do caminhão ficou espalhada no canteiro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.