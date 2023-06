Caminhão bitrem carregado com cana tomba em rodovia

Um caminhão bitrem carregado com cana-de-açúcar tombou na manhã deste último domingo (04/06/2023), em Novais (SP).

Segundo informações de moradores, o veículo seguia pela vicinal Manoel Antonio Prado, que liga Novais à Catanduva (SP), quando, teria perdido o controle da direção e tombado no acostamento da via. Felizmente o motorista não se feriu.

Por causa do acidente, uma das faixas da rodovia precisou ficar interditada por várias horas, até a retirada da carga e também do veículo. As causas do acidente deverão ser investigadas. Gazeta do Interior