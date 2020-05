Caminhão bate em poste na avenida Bady Bassitt em Rio Preto

O veículo colidiu contra um poste instalado próximo de um supermercado na cidade.

Um motorista perdeu o controle de um caminhão e bateu o veículo contra um poste na avenida Bady Bassitt, no início da tarde desta sexta-feira (8), no Centro de São José do Rio Preto/SP. Parte da pista teve de ser interditada. No momento do acidente uma pessoa foi atingida pelo poste.

O caminhão seguia no sentido do Viaduto Jordão Reis em direção a avenida Bady Bassitt. Por um fator ainda não explicado, o motorista perdeu a direção do veículo que chocou-se contra um poste instalado na frente de um supermercado. Uma pessoa passava pelo local no momento do acidente. O poste caiu sobre a vítima, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Alguns clientes ficaram assustados com a colisão.

Após a batida, o motor do caminhão começou a soltar fumaça e foi acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Uma equipe da Guarda Municipal foi até o local para controlar o trânsito e colocou uma série de cones de plástico na avenida para evitar aproximação de outros veículos do local do acidente, o que interditou uma das pistas.

O motorista recebeu atendimento emergencial de uma equipe dos bombeiros, mas não apresentou ferimentos graves.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br