Câmera registra abandono de filhotes de gato em calçada de casa

Nas imagens é possível ver um rapaz pedalando uma bicicleta com uma caixa de papelão embaixo dos braços. Ele desce do veículo, se aproxima do portão do imóvel, deixa a caixa com os filhotes dentro e vai embora.

Ao G1, uma moradora afirmou que o abandono foi registrado na tarde de terça-feira (7), e que nunca viu uma cena parecida. Os animais foram recolhidos e quatro pessoas já demonstraram interesse em adotar os filhotes

“Somente um ainda está disponível para adoção. Se ninguém demonstrar interesse, possivelmente eu vou ficar com ele, mas já tenho duas cachorras em casa. Eu até pensei que elas iriam estranhar, mas ficaram tranquilas”, afirmou a mulher, que preferiu não se identificar.