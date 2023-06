Câmera leva polícia a suspeito de assassinato

O homem é dono do veículo utilizado para arrebatar a vítima

Policiais civis do 4º Distrito Policial de Rio Preto prenderam um homem de 29 anos suspeito de envolvimento na morte da jovem Franciele da Costa, 29, moradora do bairro Solo Sagrado que desapareceu no dia 22 de maio, cujo corpo foi encontrado carbonizado em Mirassol, no dia 27.

O homem preso temporariamente é morador da região Norte de Rio Preto e dono de um Astra preto utilizado para arrebatar a vítima.

O veículo foi identificado por meio de câmeras de monitoramento. A reportagem apurou que, por volta das 2h15 do dia 23, a vítima caminhava por uma rua do Solo Sagrado quando foi perseguida por um homem a pé.

Ela gritou por socorro, mas foi colocada dentro de um carro e levada do local. Pelo menos dois homens participaram da ação.

Uma amiga de Franciele soube que ela teria sido morta e, no local onde foi sequestrada, encontrou apenas um par de calçado da jovem.

Laudo necroscópico aponta que a vítima foi morta com golpes de faca no pescoço e tórax. Não havia fuligem nas vias respiratórias, o que indica que não morreu em razão do fogo. O corpo dela foi identificado no dia 7 de junho após análise das impressões digitais.

Segundo o delegado Alan Soares, responsável pela investigação, o suspeito negou participação no crime. Ele não era visto desde a data dos fatos. “O trabalho prossegue com o objetivo de identificar outros envolvidos, bem como esclarecer a motivação”, disse.

O homem permanecerá preso por 30 dias. O Diário apurou que ele já responde a um processo de homicídio ocorrido em 2017. Denunciado pelo Ministério Público, ele chegou a ser preso preventivamente, a pedido do delegado Wander Solgon, da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), mas foi beneficiado com liberdade provisória em novembro de 2020. A segunda audiência deste caso está marcada para o dia 6 de setembro.

O desaparecimento de Franciele provocou uma grande mobilização nas redes sociais. Ela deixou três filhos. Joseane Teixeira

