Câmara Municipal sedia encontro com 96 municípios para debater sobre Defesa Civil

O plenário da Câmara Municipal de Votuporanga vai sediar no próximo dia 12, um encontro regional envolvendo representantes da Defesa Civil de 96 municípios do interior do Estado.

O encontro ocorrerá no plenário “Drº Octávio Viscardi” – das 9 às 17 horas, e contará com representantes, entre prefeitos, vereadores e integrantes da Defesa Civil de 96 cidades do interior.

Em Votuporanga, o encontro terá palestra sobre capacitação em segurança de barragens e plano de contingência. O treinamento será voltado às equipes de Defesa Civil dos municípios envolvidos.

A logística do evento está a cargo da Secretaria da Cidade, através da Defesa Civil de Votuporanga e do sargento do Corpo de Bombeiros Rodrigo de Biazi Xavier da Silva – coordenador da Defesa Civil de Votuporanga e Fernandópolis.

Para o presidente da Câmara “será um dia muito importante para o Legislativo votuporanguense sediar tão importante evento voltado à capacitação e estruturação da Defesa Civil de 96 municípios do interior de São Paulo”, destacou Daniel David.