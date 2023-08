Câmara Municipal recebe visita de alunos assistidos pela APAE de Votuporanga

Foi uma manhã de muita alegria e satisfação para vereadores e colaboradores da Câmara Municipal de Votuporanga.

Um grupo de alunos assistidos pela Apae conheceu as dependências do Legislativo votuporanguense e, literalmente participou de uma sessão ordinária simbólica realizada por eles próprios.

O projeto faz parte de uma iniciativa da direção da escola da Apae, em parceria com a Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo de Votuporanga.

Os alunos foram recebidos pelo presidente da Casa de Leis – vereador Daniel David e pelo chefe de Gabinete Marcelino Poli e visitaram os gabinetes dos vereadores, ala administrativa, Memorial Legislativo (professor Aguinaldo de Oliveira), plenarinho e o plenário “Drº Octávio Viscardi” – local de debates, reuniões, sessões e audiências promovidas pela Câmara.

No plenário legislativo, os alunos tomaram assento nas cadeiras de cada vereador e puderam por alguns minutos debater sobre pedidos feitos por eles de melhorias em seus bairros e ruas. Era visível a alegria de cada aluno assistido em poder interagir entre eles e com os vereadores presentes na visita.

Para o presidente da Câmara “nos sentimos muito felizes e agradecidos com a visita dos alunos que nos trouxeram muita alegria. Foi uma manhã muito proveitosa para todos nós, da Câmara”, destacou Daniel David.

Ao final, a Câmara ofereceu um café da manhã aos alunos e professores. Dentro do projeto da Escola do Legislativo, o presidente Daniel adiantou que a Apae de Votuporanga fará parte junto às demais instituições de ensino – públicas (rede estadual e municipal) e particulares. “Esse é o objetivo principal da Escola do Legislativo, agrupar todas as unidades de ensino e, por sua vez, a Câmara oferecer todo o suporte em palestras, cursos, encontros para fortalecer o conhecimento de nossos alunos, através do Legislativo votuporanguense”, disse David.