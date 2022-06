Câmara Municipal presta homenagem ao servidor Thiago Delalíbera

Por iniciativa do vereador Nilton Santiago, a Câmara Municipal de Votuporanga homenageia o servidor Thiago Delalíbera pela implantação de tecnologias nos trabalhos legislativos.

A sessão legislativa desta segunda-feira (20/6) foi marcada por uma justa homenagem ao servidor público da Câmara Municipal de Votuporanga, Thiago Ruvieri Delalíbera.

Ele recebeu Voto de Congratulação pelo “exímio serviço prestado nesta Casa de Leis através de suas atribuições”, justifica o parlamentar.

No ano passado, o servidor anunciou de que estaria desenvolvendo uma suíte de aplicativos com o objetivo de implementar o processo administrativo e legislativo eletrônico na Câmara, bem como, a votação eletrônica no plenário, não havendo a utilização de recursos da Câmara, destaca Santiago. “Tal implementação, além de agilizar todo o processo administrativo e legislativo desta Casa de Leis, também teve como objetivo reduzir o uso de papel em 100% para toda as atividades da Câmara, bem como, até o fim deste ano, resultará no cancelamento de sistema atualmente contratado de empresa particular, trazendo inicialmente ao menos R$ 40 mil reais anuais de economia aos cofres públicos, além da economia indireta ainda a ser apurada.

Desta forma, torna-se mais que justo, que essa Casa de Leis preste homenagem a esse Servidor que, dentro de suas funções, aliou a tecnologia ao trabalho legislativo, otimizando tempo e dando maior transparência às atividades aqui desenvolvidas”.

Thiago Delalíbera foi aprovado em 1º lugar em Concurso Público realizado em 2006 pela Câmara de Votuporanga para ocupar o cargo de Assistente Técnico de Informática, “onde suas atribuições tem como objetivo dirigir e organizar as estratégias relacionadas ao Centro de Tecnologia da Informação e demais órgãos desta Casa de Leis”.