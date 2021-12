Câmara Municipal homenageia organizador do Miss Estudantil Votuporanga

A Câmara de Vereadores prestou justa homenagem a Beto Ferraz e participantes pela realização da Etapa Estado de São Paulo do Concurso Miss & Mister Estudantil em Votuporanga

Voto de Congratulação, de autoria do vereador Valdecir Lio, foi concedido na noite desta segunda-feira (6/12).

Acompanhe a justificativa lida na íntegra durante a sessão:

“CONSIDERANDO que no dia 27 de novembro, foi realizado em Votuporanga, a Etapa Estado de São Paulo do Concurso Miss & Mister Estudantil.

CONSIDERANDO que o referido concurso, foi idealizado em 1984, pelo Pe. Silvio Roberto e a jornalista Cláudia Camargo, que teve como finalidade “interagir os alunos das diferentes escolas e classes sociais, em um único objeto, que é o “Beleza com Propósito”, onde os candidatos usam sua beleza em prol de projetos sociais, muitas vezes com Entidades Sociais, Fundo Social, etc.

Os primeiros eventos foram realizados na cidade de Votuporanga, e posteriormente realizado etapas regionais, estaduais e nacional.

CONSIDERANDO que por trás da realização desse nobre evento, devemos destacar o nome de EDILBERTO FERRAZ DE ARRUDA, ou como é nacionalmente conhecido, BETO FERRAZ, que desbrava o Brasil atrás de novos talentos das passarelas, e que realizou no último dia 27, na Concha Acústica de Votuporanga a Etapa Estado de São Paulo do Concurso Miss & Mister Estudantil, trazendo como atração a Miss Universo Brasil e a vice Miss Universo JULIA GAMA, e a Miss São Paulo ANA MANGINELLI, que contou com presença de várias cidades participantes.

Considerando que BETO FERRAZ atua na área de produções desde 1984, estando à frente de diversos concursos de beleza realizados nacionalmente, elevando o nome de nosso Município neste segmento, merecedor de justa homenagem.

Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja consignado em ata VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Senhor EDILBERTO FERRAZ DE ARRUDA, o BETO FERRAZ, pela realização da Etapa Estado de São Paulo do Concurso Miss & Mister Estudantil em Votuporanga”.

