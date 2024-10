Câmara Municipal de Votuporanga realiza audiência pública para debater o orçamento de 2025

A Câmara Municipal de Votuporanga está convidando toda a população para uma importante audiência pública decisiva do município, onde serão discutidos os projetos que definem o orçamento da cidade para 2025.

A participação da comunidade é fundamental para garantir que as prioridades do município sejam alinhadas com os interesses da comunidade votuporanguense.

O encontro acontecerá nesta quarta-feira, dia 23 de outubro ,17h30 , no plenário “Drº Octávio Viscardi”.

Programação:

• 17h30 –Plano Plurianual

• 18h – Análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

• 18h30 – Debate sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA)

A presença dos vereadores e da população é essencial para esclarecer dúvidas e discutir possíveis emendas.

O prazo final para a apresentação de emendas será no dia 1º de novembro .

Não perca a oportunidade de contribuir diretamente para o futuro de Votuporanga. Participe e ajude a moldar os investimentos e as ações da cidade para o próximo ano!