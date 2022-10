2º turno: 72 mil eleitores voltam às urnas neste domingo em Votuporanga

Veja orientações para votar de forma tranquila e segura. Pleito para dois cargos ocorre das 8h às 17h. Após transcorrido o primeiro turno das eleições gerais de 2022 no domingo (2.out), os 72.777 eleitores aptos a votar em 30 locais espalhados por Votuporanga/SP retornam às urnas entre às 8h e 17h deste domingo (30), para definir os cargos de governador e presidente da República em mandatos de 2023 a 2026.

Votuporanga registrou no primeiro turno das eleições uma abstenção de 23,66%.

Contudo, para cumprir sua participação na democracia o votante deve comparecer ao seu local de votação levando um documento de identificação com foto. Esse documento pode ser a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a habilitação, o passaporte, entre outros. O e-Título, aplicativo que contém a versão digital do título de eleitor, também é aceito desde que contenha foto, o que ocorre nos casos em que a pessoa fez a coleta dos dados biométricos na Justiça Eleitoral.

É muito importante que os votantes compareçam ao local de votação com os números anotados (colinha), de modo que o exercício do voto aconteça de forma ágil e segura. Isso contribuirá para que o processo transcorra dentro da normalidade em cada seção eleitoral.

O que pode ou não no dia da votação

Assim como no primeiro turno, no dia da votação, o eleitor ou eleitora pode manifestar sua convicção política e ideológica, desde que isso seja feito de forma individual e silenciosa. Isso quer dizer que está liberado ir votar com broche, bandeira, adesivo ou camiseta do seu candidato ou partido. Não é permitido, contudo, a aglomeração de pessoas uniformizadas nem portando algum identificador de candidato ou partido.

Também é proibido abordar, aliciar ou tentar persuadir as pessoas que estiverem indo votar, alerta a Justiça Eleitoral. Tais atitudes podem configurar o crime de boca de urna, prática proibida pela legislação eleitoral e cuja pena pode ser de seis meses a um ano de detenção.

Outro alerta feito pela Justiça Eleitoral é para que a eleitora ou eleitor não leve celular nem câmera para a cabine de votação. Tirar fotos da urna e de votos não é permitido, pois é visto como uma maneira de quebrar o sigilo do voto, um dos princípios fundamentais do processo eleitoral.

De acordo com o TSE, quem for flagrado na cabine com qualquer aparelho de telecomunicação – incluindo celular, walkie talkie ou radiotransmissor – ou de registro como câmera fotográfica e filmadora, pode ser enquadrado no artigo 312 do Código Eleitoral, que prevê pena de até dois anos de detenção a quem violar ou tentar violar o sigilo do voto.

No caso de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, a pessoa pode contar com o auxílio de uma pessoa de sua escolha para votar, mesmo que isso não tenha sido solicitado antes do dia da votação.

De acordo com o TSE, a eleitora ou eleitor cego pode receber orientações dos mesários sobre o uso do sistema de áudio disponível na urna eletrônica, com fone de ouvido descartável oferecido pela Justiça Eleitoral.

Neste ano, há urnas que possuem legenda em libras, para auxiliar o voto de quem possui deficiência auditiva.

Sem circular gratuito na cidade, transporte para moradores da zona rural segue moldes do 1º turno

Votuporanga não terá transporte público gratuito no segundo turno das eleições, pelo menos, não na área urbana do município.

Na última terça-feira (25.out), por unanimidade, durante sessão administrativa, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou medida para determinar que não haja redução do serviço público de transporte coletivo de passageiros no dia 30 de outubro, data em que será realizado o segundo turno das Eleições Gerais de 2022.

A Corte formou maioria também para autorizar prefeituras e empresas concessionárias a oferecerem gratuidade no transporte público na data em todo o país. Pelo menos 14 capitais brasileiras haviam anunciado que as passagens não seriam cobradas, como São José do Rio Preto/SP, por exemplo.

O relator da instrução e presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, destacou a importância do ato para garantir a aplicação de políticas públicas que facilitem o acesso às seções eleitorais. “Quanto mais transporte, mais comparecimento; quanto mais comparecimento, mais democracia”, disse o ministro. Já para os moradores da zona rural do município a iniciativa de uma linha especial e gratuita de ônibus para a locomoção no segundo turno de votação está mantida. Para facilitar, os horários e rotas são os mesmos da primeira etapa das eleições, conforme definido pelo Juiz da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga, Dr. Rodrigo Ferreira Rocha.

O ponto de embarque e desembarque dos eleitores será na Praça da Matriz. Serão três linhas, a primeira passará pela Vila Carvalho, Cruzeiro e Ponte do Rio São José; a segunda linha em Simonsen, mas pela Estrada Municipal, atravessando diversos bairros rurais.

Já a terceira linha será focada nas pessoas com necessidades especiais, ou seja, um ônibus com acessibilidade, conforme for a necessidade ao longo do dia.