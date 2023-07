Câmara Municipal de Votuporanga convoca aprovados em concurso público

Foi publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, dia 21, a convocação oficial dos candidatos aprovados em concurso público realizado pela Câmara Municipal de Votuporanga. Através de edital oficial, o presidente do Legislativo votuporanguense – vereador Daniel David convocou os candidatos aprovados nos mais diversos cargos públicos que fizeram parte do concurso promovido pela Casa de Leis.

Conforme estabelece o edital, os aprovados no concurso deverão procurar o Setor de Recursos Humanos da Câmara para apresentação dos documentos exigidos para a efetiva nomeação. O período designado para o comparecimento é entre os dias 24/07/2023 e 28/07/2023, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas. O não comparecimento no prazo estipulado será interpretado como desistência tácita por parte do candidato aprovado.

A Câmara de Votuporanga está localizada na Praça Vereador Viana Filho, R. Venezuela, 3819 – s/n – Vila América.

As datas da efetiva admissão e posse dos candidatos serão definidas posteriormente pela Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Mais informações sobre a documentação necessária para a apresentação, os candidatos convocados devem acessar o edital completo disponível no site oficial da Câmara Municipal de Votuporanga.

CONFIRA A LISTA DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS:

AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO – Nome: Edilson Rodrigues da Silva Junior

AUXILIAR DE COMPRAS, ARQUIVO E PATRIMÔNIO – Nome: Jorge Martins Neto

CONTROLADOR INTERNO – Nome: Vitor Hugo Santana

PROCURADOR LEGISLATIVO – Nome: Roselaine Correia