Câmara Municipal concede voto de congratulação aos Rotarys de Votuporanga

Por iniciativa do vereador Daniel David, Câmara de Votuporanga concede Voto de Congratulação aos Rotarys Clubes

A sétima sessão da Câmara Municipal de Votuporanga foi marcada por uma justa homenagem, de autoria do vereador Daniel David, aos Rotarys Clubes de Votuporanga.

Em sua justificativa, o parlamentar destacou os relevantes trabalhos prestados à comunidade pelos clubes de serviço, bem como pela passagem dos 118 anos de fundação do Rotary International e 100 anos do Rotary no Brasil.

Em Votuporanga, o primeiro clube rotariano foi fundado em 1952, o ROTARY VOTUPORANGA, e posteriormente foram criados outros grupos: 8 DE AGOSTO, NOVAS GERAÇÕES e NOVO MILÊNIO, todos seguindo os lemas oficiais do Rotary, “DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI” e “MAIS SE BENEFICIA QUEM MELHOR SERVE”.

Justificativa

“Considerando que tudo começou com a visão de um homem: Paul Harris, um advogado, que formou o Rotary Club de Chicago no dia 23 de fevereiro de 1905 para que profissionais de diferentes setores pudessem trocar ideias e fazer amizades duradouras.

Considerando que o Rotary se tornou uma rede global de líderes comunitários, amigos e vizinhos que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo, através de ações sustentáveis em diversas áreas, como alfabetização, paz, saúde e recursos hídricos, sempre procurando maneiras de criar um mundo melhor.

Considerando que após 16 anos da sua fundação, o Rotary já tinha clubes em seis continentes, e hoje está presente em 217 países, sendo que, a presença do Rotary na América do Sul se expandiu para o Brasil com a fundação do Rotary Club do Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1923.

Considerando que desde o ano de fundação do primeiro clube rotariano em Votuporanga, que faz parte do Distrito 4480, por ali passaram nomes de personalidades votuporanguenses que foram governadores, sendo o Senhor ULTIMATUM FAVA, Senhor NELSON CAMARGO, Senhor ALCIR RUBENS MONTEIRO, Senhor JOSÉ LUIZ SANCHES VARGAS, que mesmo não sendo mais Governador do referido Distrito, até os dias atuais trabalha efetivamente em prol às causas sociais abraçadas pelos clubes, e depois de alguns anos, nesse novo biênio de 2023/2024 teremos mais um votuporanguense como Governador, o Senhor JOSÉ LUIZ PAVAN.

Diante de toda a trajetória desse clube e da importância que tem para a nossa sociedade, devemos externar nosso reconhecimento a todos os envolvidos, em nome dos clubes e seus respectivos presidentes: ROTARY VOTUPORANGA – BRUNO HENRIQUE CASTELO BRANCO ARENAS; ROTARY 8 DE AGOSTO – SIDNEI ARELIANO; ROTARY NOVAS GERAÇÕES – RICARDO MORIALLI; ROTARY NOVO MILÊNIO – MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO FILHO, e do EX GOVERNADOR DO DISTRITO 4480, SENHOR JOSÉ LUIZ SANCHES VARGAS, que através da dedicação e amor ao próximo perpetuam os valores éticos de uma sociedade.

Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de consignar em ata VOTO DE CONGRATULAÇÃO aos CLUBES ROTARIANOS de nosso Município pela passagem dos 118 anos de fundação do ROTARY INTERNATIONAL e 100 anos do ROTARY no Brasil”, justifica Daniel David.