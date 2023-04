O empreendimento que será construído na zona norte já havia sido anunciado em evento festivo, realizado em 12 de janeiro.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou por unanimidade na 13ª sessão ordinária, desta segunda-feira (17.abr), a doação de uma área de mais de 8 mil metros quadrados (m²), pertencente a Prefeitura, para a construção da nova unidade do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). O novo empreendimento havia sido anunciado em evento festivo realizado em 12 de janeiro.

O novo prédio será construído na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, ao lado da Arena Plinio Marin, na zona norte da cidade, e irá propiciar maior oferta de cursos profissionalizantes pela instituição, bem como ampliar a quantidade de alunos e fomentar a qualificação da mão de obra no município. Além disso, após a construção do novo prédio do Senac, o espaço hoje ocupado por ele será doado à Prefeitura com tudo que está dentro; inclusive mobiliário, sendo que o espaço será reorganizado e utilizado como uma nova escola municipal.

Na obra, com início previsto ainda para este ano, o Senac pretende investir mais de R$ 50 milhões. Diário de Votuporanga