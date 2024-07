Entidades de Votuporanga recebem R$ 1,5 milhão em emendas do deputado Carlão Pignatari

Recursos serão investidos em obras, aquisição de equipamentos e custeio dos serviços.

O deputado Carlão Pignatari destinou, neste ano, R$ 1,5 milhão em emendas para 15 entidades assistenciais de Votuporanga. O recurso já está na conta das instituições e será investido em obras, aquisição de equipamentos e custeio dos serviços à população. Somado à verba destinada em 2023, os repasses chegam a quase R$ 3 milhões – tudo em benefício e melhoria da qualidade de vida da população mais carente.

Nas redes sociais, o deputado iniciou uma série especial para mostrar o que cada uma das entidades vai fazer com os recursos. Cada uma delas recebeu R$ 100 mil. “Esse é o nosso trabalho. Trazer investimentos para as nossas cidades, seja no social, na saúde, infraestrutura, segurança ou educação. Fico feliz e agradecido em poder contribuir com as entidades assistenciais de Votuporanga, que prestam um excelente serviço à população”, disse Carlão Pignatari.

Uma das instituições beneficiadas é a Associação Beneficente Caminho de Damasco. O recurso, de acordo com a responsável, Regina Carla Ribeiro, será usado na cobertura do espaço de convivência. A entidade trabalha com crianças e adolescentes de seis a 15 anos. “Já fomos beneficiados com quatro emendas. Essa nova vai nos auxiliar na cobertura do nosso espaço de convivência, onde as nossas 90 crianças poderão brincar e desenvolver atividades. Obrigado, Carlão. Você é o braço direito das nossas entidades”, disse ela.

Já o Recanto Tia Marlene vai adquirir hidrantes com a emenda recebida. O equipamento é necessário para expansão das instalações. “Eu quero agradecer o Carlão por essa verba que ele nos mandou. Nós precisamos de espaço. A gente vai expandir. Então, a gente precisa desses hidrantes. É equipamento. Então eu quero te agradecer muito, Carlão. Faz muita diferença. Agradeço a vocês todos”, disse a vice-presidente da instituição, Maria de Lourdes Moraes, a Malu.

As outras 13 entidades assistenciais beneficiadas com a emenda de R$ 100 mil, cada, são: Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”, Associação Beneficente Irmã Elvira, Casa da Criança de Votuporanga, Centro Social de Votuporanga, Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús, Comunidade São Francisco de Assis, Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga, Lar Beneficente Celina, Lar Beneficente Viver Bem, Lar do Velhinho de Votuporanga, Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga e Lar Frei Arnaldo.

A cada semana, nas redes sociais do deputado Carlão Pignatari, serão publicados dois vídeos com informações das entidades. “Nós fazemos esse trabalho junto com a Prefeitura de Votuporanga. Parabenizo o prefeito Jorge Seba pelo trabalho realizado junto com as entidades e também à primeira-dama Rose Seba, pelo olhar cuidadoso e atento com toda a sociedade, principalmente nossas crianças e adolescentes”, disse o deputado.