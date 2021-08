Câmara de Votuporanga realiza Sessão Solene em comemoração aos 84 anos de fundação

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza nesta segunda-feira, dia 9, a sua 1ª Sessão Solene de 2021, em comemoração aos 84 anos de fundação do município. A solenidade terá início após a sessão ordinária, que começa a partir das 18 horas, quando serão discutidos e votados projetos de lei de interesse do município. As reuniões serão conduzidas pelo presidente da Casa de Leis – vereador Serginho da Farmácia.

Após os trabalhos ordinários, a sessão será encerrada, dando início à cerimônia solene que marca o aniversário de fundação do município. Na ocasião, serão homenageados com a entrega da Insígnia de Honra ao Mérito, o votuporanguense narrador esportivo do Grupo Bandeirantes de Rádio, Rogério de Assis Cornachione – filho do antigo locutor Oscarito, e o atual diretor regional da CDHU, Osvaldo Carvalho da Silva – ex-vereador e ex-presidente da Câmara. A autoria das duas homenagens é do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso.

A cerimônia contará com a presença dos vereadores, do prefeito Jorge Seba e de sua esposa, Rose Vanzela Seba, do vice-prefeito Valter Pereira e de sua esposa, Edite Braga, dos homenageados, convidados e deputados estaduais e federais. Conforme determina os protocolos de higiene, o plenário da Casa de Leis estará restrito, obedecendo o distanciamento e o uso obrigatório de máscaras facial e álcool em gel.

A cerimônia contará com apresentação musical na Execução do Hino Nacional, além dos discursos de autoridades do município e do Estado.

O primeiro a receber a maior honraria da Câmara será o diretor regional de habitação do Governo do Estado, Osvaldo Carvalho, das mãos do vereador Meidão. Em seguida, o autor da homenagem fará o uso da palavra, seguido do discurso do votuporanguense.

Logo após, receberá a Insígnia de Honra ao Mérito, o narrador esportivo da Rádio Bandeirantes, Rogério de Assis, das mãos do vereador Meidão.