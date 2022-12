Câmara de Votuporanga homenageia AME pelos 15 anos de funcionamento

Vereadora Sueli Friósi foi autora do voto de congratulação pelos 15 anos da unidade

A noite de segunda-feira (19/12) foi repleta de reconhecimento para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga. A unidade recebeu um voto de congratulação durante a sessão ordinária da Câmara Municipal.

A honraria foi proposta pela vereadora Sueli Friósi pelos 15 anos da unidade. O Ambulatório foi inaugurado no dia sete de dezembro de 2007, com a assinatura do Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e OSS – Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Neste período, foram 5.861.887 atendimentos.

Em 15 anos, foram aproximadamente 1.721.716 atendimentos médicos; 538.905 atendimentos não-médicos (como fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia e enfermagem); 2.944.154 exames internos; 593.437 exames externos (solicitados pela rede básica de atenção à saúde dos municípios referenciados) e 63.546 cirurgias ambulatoriais.

Sueli destacou sua satisfação com a homenagem. “Com o aniversário do Ambulatório de 15 anos, estamos prestando voto de congratulação com o coração acelerado como reconhecimento de toda a assistência prestada”, disse.

O presidente eleito Daniel David também ressaltou os serviços da unidade. “Conhecemos os 29 municípios atendidos pelo AME e comprovamos a qualidade dos atendimentos de todos os profissionais com muita competência e humanização. Proa disso, são os prêmios que recebeu. Parabéns aos colaboradores e diretores”, afirmou.

Por sua vez, o provedor da Santa Casa Dr. Roberto Biazi agradeceu a honraria em nome de todo Complexo. “Nosso desafio é renovado todos os dias frente à gestão da Santa Casa, dos Ambulatórios Médicos de Especialidades de Santa Fé do Sul, Jales e Votuporanga, Farmácia de Alto Custo e Núcleo de Atenção Básica, com a administração dos postos municipais. Esperamos desempenhar nosso trabalho a contento desta bela homenagem”, finalizou.